PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch an Mehrfamilienhaus - Täter scheitern an Balkontür

Jena (ots)

Unbekannte haben in Jena versucht, über einen Balkon in eine Wohnung einzudringen. Der Einbruchsversuch blieb jedoch erfolglos. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zitzmannstraße stellte nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub Schuhabdruckspuren auf seinem Balkon sowie Hebelspuren an der Balkontür fest und informierte die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen liegt der Tatzeitraum zwischen dem 27. Mai und dem 17. Juni 2026. Die Beamten bestätigten vor Ort den Tatverdacht des versuchten Einbruchs. Ein Eindringen in die Wohnung gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Zitzmannstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 81 0 , id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 09:10

    LPI-J: Einbruch in Friseursalon - Bargeld und Smartphone gestohlen

    Jena (ots) - Zwischen Freitagabend und Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Friseursalon in Jena-Lichtenhain ein. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, dem 19. Juni 2026, gegen 21:00 Uhr, und Montag, dem 22. Juni 2026, gegen 07:45 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Geschäft und entwendeten aus diesem eine Geldkassette mit über ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:34

    LPI-J: Wildunfall bei Kösnitz

    Kösnitz (ots) - Heute Morgen, gegen 04:30 Uhr überquerte zwischen Kösnitz und Stobra ein Reh die Straße. Ein heranfahrender 62-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb glückicherweise unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 08:45

    LPI-J: Einbruch in Gartenlaube - Diebe erbeuten Haushaltsgegenstände

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - In eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Weimar ist am Wochenende eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter entwendeten dabei mehrere Gegenstände im Gesamtwert von rund 300 Euro. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag. Die Unbekannten verschafften sich auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren