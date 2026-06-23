Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch an Mehrfamilienhaus - Täter scheitern an Balkontür

Jena (ots)

Unbekannte haben in Jena versucht, über einen Balkon in eine Wohnung einzudringen. Der Einbruchsversuch blieb jedoch erfolglos. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zitzmannstraße stellte nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub Schuhabdruckspuren auf seinem Balkon sowie Hebelspuren an der Balkontür fest und informierte die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen liegt der Tatzeitraum zwischen dem 27. Mai und dem 17. Juni 2026. Die Beamten bestätigten vor Ort den Tatverdacht des versuchten Einbruchs. Ein Eindringen in die Wohnung gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Zitzmannstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 81 0 , id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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