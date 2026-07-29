Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlich alkoholisierter Mann leistet Widerstand

Hüllhorst (ots)

(SN) Das Auftreten eines mutmaßlich alkoholisierten Autofahrers hat am Dienstagmittag an der Büttendorfer Straße in Hüllhorst-Oberbauerschaft eine Polizeikontrolle nach sich gezogen. Im Verlauf der Maßnahmen zeigte sich der 42-jährige Hüllhorster zunehmend aggressiv und leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Im Rahmen der Überprüfung traf eine Streifenwagenbesatzung um kurz nach 13 Uhr nach einem Hinweis auf den Mann, der sich zuvor schlafenderweise in einem Auto befunden hatte, später offenbar eine andere Verkehrsteilnehmerin beschimpfte und schließlich mit dem Auto anfuhr. Den eingesetzten Beamten gegenüber zeigte sich der Hüllhorster im Rahmen der Überprüfung zunehmend unkooperativ.

Da sich den Polizisten Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung bei ihm ergaben, der 42-Jährige einen freiwilligen Atemalkoholtest aber ablehnte, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Im weiteren Verlauf steigerte sich dessen Aggressivität derart, dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten und leistete Widerstand. Dabei erlitt ein Polizist leichte Verletzungen, blieb jedoch dienstfähig.

Der 42-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Nachdem sich sein Verhalten beruhigt hatte, konnte er in den Abendstunden die Gewahrsamszelle wieder verlassen. Nun muss sich der Mann mit einer umfangreichen Strafanzeige auseinandersetzen.

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