Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Personen nach PKW-Kollision mit Baum verletzt

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Rahden (ots)

(SN) Offenbar leichte Verletzungen erlitten drei Personen bei dem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Straßenbaum am Mittwoch in Rahden.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 23 Jahre alter Opel-Fahrer aus Uchte von der Weher Straße kommend gegen 17.10 Uhr auf der Straße "Groß Barl" aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw verloren. In der Folge geriet der Wagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die ambulante Behandlung des Fahrers sowie seiner beiden Mitfahrer - einer 24 Jahre alten Frau sowie einem 22-jährigen Mann. Die beiden Diepenauer wurden schließlich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

Weil die Polizeibeamten bei dem 23-Jährigen eine mutmaßliche Alkoholisierung feststellten, wurde ihm auf der Wache Espelkamp durch einen Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnommen. Weiterhin dokumentierten die Beamten, dass der Uchter ohne in Besitz eines Führerscheins zu sein, mutmaßlich während des Unfalls hinter dem Steuer des Autos gesessen hatte.

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