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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Wasserleitungsrohren

Fürthen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 03.06.2026, bis Montag, 08.06.2026, kam es in Fürthen, Nelkenstraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter mehrere Wasserleitungsrohre von einer Baustelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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