Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trickdiebe entwenden Schmuck in Häverstädt

Minden (ots)

(SN) Die Hilfsbereitschaft einer Seniorin nutzten bisher unbekannte Täter am Mittwochmittag im Andersenweg in Häverstädt.

Als die Seniorin in den Mittagsstunden nach einem Termin gegen 14.05 Uhr nachhause zurückkehrte, traf sie im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses auf ein ihr unbekanntes Duo. Dabei klagte einer der beiden Männer über eine Blase am Fuß. Daraufhin bat die hilfsbereite Frau die Unbekannten in ihre Wohnräume. Als sie mit einem der Männer schließlich ins Bad ging, um ein Pflaster zu holen, nutzte der andere Unbekannte den unbeobachteten Moment, um sich in der Wohnung nach Wertsachen umzusehen und schließlich einen Schmuckkasten samt Inhalt zu entwenden. Erst nachdem das diebische Duo die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Frau Opfer einer Straftat geworden zu sein und brachte den Sachverhalt zur Anzeige.

Die beiden Kriminellen konnten wie folgt beschrieben werden. Täter 1: 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, grünes Hemd, dunkle Haare, Bart. Täter 2: ca. 180 cm groß, blaues Hemd, hellblaue Jeans.

Diesbezüglich bittet die Polizei um Hinweise. Wem in dem dichten Wohngebiet rund um den Andersenweg am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, der wird unter Telefon (0571) 88660 gebeten, Kontakt zu den Ermittlern herzustellen.

Angesichts des Falles erneuert die Polizei ihre Bitte zu einer grundsätzlichen Vorsicht und Achtsamkeit gegenüber Fremden an der eigenen Haustür. So empfehlen die Beamten, Unbekannten niemals Zutritt in die eigenen Wohnräume zu gewähren oder diese gar unbeobachtet zu lassen. Händigen Sie Fremden niemals Geld oder Wertgegenstände aus, seien Sie ruhig abweisend und wählen Sie im Zweifel immer den Polizeinotruf 110, so der Appell der Beamten.

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