Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Senior auf Betrüger reingefallen

Recklinghausen (ots)

Ein älterer Mann aus Waltrop ist Opfer von Betrügern geworden. Zwei Männer klingelten am Mittwochnachmittag (14.30 Uhr) bei ihm an der Mühlenstraße und gaben sich als "Vodafone-Mitarbeiter" aus. Sie gaben vor, ins Haus zu müssen, um etwas am Fernseher zu reparieren. Der Senior ließ die Unbekannten daraufhin gutgläubig herein. Am nächsten Tag stellte der Waltroper fest, dass seine Geldbörse (mit Bargeld und Ausweis) weg ist. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Senior abwechselnd von einem der Männer abgelenkt, während der andere Mann das Haus nach Wertsachen durchsuchte. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: beide 30 bis 35 Jahre alt, einer sei dick gewesen und hatte einen schwarzen Bart und lange schwarze Haare. Beide sollen hochdeutsch gesprochen haben.

Aktuell kommt es bei uns leider wieder häufiger zu "erfolgreichen Betrugsfällen zum Nachteil älterer Menschen". Die Täter nutzen verschiedene Maschen, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Mal ist es der "Schockanruf", mal "falsche Handwerker" oder auch "falsche Mitarbeiter" von Telekommunikations-Unternehmen. Um sich zu schützen, lassen Sie keine Fremden ins Haus oder in ihre Wohnung. Sprechen Sie auch mit älteren Angehörigen darüber und warnen Sie vor den Maschen der Betrüger. Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

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