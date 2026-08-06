PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Polizei zeigt weiter "PräsenzPlus" - Einsätze der Mobilen Wache und der Fahrradstaffel

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Polizei zeigt weiter "PräsenzPlus" - Einsätze der Mobilen Wache und der Fahrradstaffel
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen ist auch in der kommenden Woche mit "PräsenzPlus" unterwegs: Die Mobile Wache kommt in drei Städte, die Fahrradstaffel zusätzlich in eine andere Stadt. Ein Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop sichtbar und ansprechbar zu sein.

Die Beamtinnen und Beamten stehen vor Ort für Fragen, Anliegen und Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus können an der Mobilen Wache bei Bedarf auch direkt Strafanzeigen erstattet oder Hinweise an die Polizei weitergeben werden.

Die Termine der Mobilen Wache in KW33:

   - Montag, 10. August: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr)
   - Dienstag, 11. August: Marl Hüls (14 bis 18 Uhr)
   - Mittwoch, 12. August: ZOB Recklinghausen (10 bis 13 Uhr)
   - Mittwoch, 12. August: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr)

Die Fahrradstaffel der Polizei Recklinghausen wird am kommenden Dienstag (11. August) in Herten unterwegs sein. Die Einsatzkräfte werden im Vormittags- und Mittagsbereich vor allem den Innenstadtbereich bestreifen und dort auf Verstöße achten. Die Kolleginnen und Kollegen der Fahrradstaffel freuen sich auch auf Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 12:53

    POL-RE: Gladbeck: Pedelec-Fahrer verletzt - Autofahrer fährt weiter

    Recklinghausen (ots) - Auf der Holthauser Straße kam es heute am frühen Morgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer. Gegen 06:30 Uhr war ein 16-Jähriger aus Gladbeck mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Gelsenkirchen unterwegs. Als ein bislang unbekannter Autofahrer an ihm vorbeifuhr, touchierte der ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 12:27

    POL-RE: Datteln: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Unfall auf der Bahnhofstraße sucht die Polizei den Verursacher. Dort wurde am Mittwoch in der Zeit von ca. 07:45 Uhr bis 14:40 Uhr ein VW Caddy beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtete anschließend. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel. 0800/2361 111 beim Verkehrskommissariat ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 10:41

    POL-RE: Bottrop: Armbanduhr geraubt

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub auf der Tannenstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Mittwochabend (ca. 22:00 Uhr) stand ein 66-Jähriger aus Bottrop am Kofferraum seines Autos. Plötzlich wurde er von einem bislang unbekannten Mann attackiert. Ein weiterer Mann riss ihm währenddessen seine Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend ließen die Räuber von ihm ab und fuhren in einem Auto in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren