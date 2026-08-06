Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Polizei zeigt weiter "PräsenzPlus" - Einsätze der Mobilen Wache und der Fahrradstaffel

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen ist auch in der kommenden Woche mit "PräsenzPlus" unterwegs: Die Mobile Wache kommt in drei Städte, die Fahrradstaffel zusätzlich in eine andere Stadt. Ein Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop sichtbar und ansprechbar zu sein.

Die Beamtinnen und Beamten stehen vor Ort für Fragen, Anliegen und Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus können an der Mobilen Wache bei Bedarf auch direkt Strafanzeigen erstattet oder Hinweise an die Polizei weitergeben werden.

Die Termine der Mobilen Wache in KW33:

- Montag, 10. August: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr) - Dienstag, 11. August: Marl Hüls (14 bis 18 Uhr) - Mittwoch, 12. August: ZOB Recklinghausen (10 bis 13 Uhr) - Mittwoch, 12. August: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr)

Die Fahrradstaffel der Polizei Recklinghausen wird am kommenden Dienstag (11. August) in Herten unterwegs sein. Die Einsatzkräfte werden im Vormittags- und Mittagsbereich vor allem den Innenstadtbereich bestreifen und dort auf Verstöße achten. Die Kolleginnen und Kollegen der Fahrradstaffel freuen sich auch auf Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.

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