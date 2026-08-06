Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Pedelec-Fahrer verletzt - Autofahrer fährt weiter
Recklinghausen (ots)
Auf der Holthauser Straße kam es heute am frühen Morgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer. Gegen 06:30 Uhr war ein 16-Jähriger aus Gladbeck mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Gelsenkirchen unterwegs. Als ein bislang unbekannter Autofahrer an ihm vorbeifuhr, touchierte der Außenspiegel des Fahrzeugs den Lenker des Gladbeckers. Der 16-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gelsenkirchen fort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen weißen, älteren Opel Corsa gehandelt haben. Hinweistelefon der Polizei: 0800 2361 111
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