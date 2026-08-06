POL-RE: Datteln: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots) - Auf dem Karl-Bröger-Weg hat es heute Mittag einen versuchten Einbruch gegeben. Zwei Tatverdächtige konnte kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Einer Zeugin waren die beiden Männer gegen 12.25 Uhr aufgefallen, weil sie sich verdächtig verhielten und auf einem Grundstück am Karl-Böger-Weg waren. Die Frau rief daraufhin die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte es an dem Wohnhaus ...

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