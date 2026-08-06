PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall auf der Bahnhofstraße sucht die Polizei den Verursacher. Dort wurde am Mittwoch in der Zeit von ca. 07:45 Uhr bis 14:40 Uhr ein VW Caddy beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtete anschließend. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel. 0800/2361 111 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 10:41

    POL-RE: Bottrop: Armbanduhr geraubt

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub auf der Tannenstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Mittwochabend (ca. 22:00 Uhr) stand ein 66-Jähriger aus Bottrop am Kofferraum seines Autos. Plötzlich wurde er von einem bislang unbekannten Mann attackiert. Ein weiterer Mann riss ihm währenddessen seine Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend ließen die Räuber von ihm ab und fuhren in einem Auto in Richtung ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 14:35

    POL-RE: Herten: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Auf dem Karl-Bröger-Weg hat es heute Mittag einen versuchten Einbruch gegeben. Zwei Tatverdächtige konnte kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Einer Zeugin waren die beiden Männer gegen 12.25 Uhr aufgefallen, weil sie sich verdächtig verhielten und auf einem Grundstück am Karl-Böger-Weg waren. Die Frau rief daraufhin die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte es an dem Wohnhaus ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 11:10

    POL-RE: Castrop-Rauxel: "falsche" Polizeibeamte leider erfolgreich

    Recklinghausen (ots) - Am Zuckerkamp waren am Dienstagnachmittag mutmaßliche Betrüger unterwegs. Gegen 13:00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Castrop-Rauxel einen Anruf. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der sie in ein langes Gespräch verwickelte. Er gaukelte der Seniorin vor, dass es in ihrer Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Anschließend übernahm ein anderer "falscher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren