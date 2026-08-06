Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Datteln: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einem Unfall auf der Bahnhofstraße sucht die Polizei den Verursacher. Dort wurde am Mittwoch in der Zeit von ca. 07:45 Uhr bis 14:40 Uhr ein VW Caddy beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtete anschließend. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel. 0800/2361 111 beim Verkehrskommissariat zu melden.
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Pia Weßing
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