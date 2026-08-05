Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: "falsche" Polizeibeamte leider erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Am Zuckerkamp waren am Dienstagnachmittag mutmaßliche Betrüger unterwegs. Gegen 13:00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Castrop-Rauxel einen Anruf. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der sie in ein langes Gespräch verwickelte. Er gaukelte der Seniorin vor, dass es in ihrer Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Anschließend übernahm ein anderer "falscher Polizeibeamter" das Gespräch und fragte die Castroperin nach Wertgegenständen. Kurz nach dem Telefonat übergab die Seniorin Bargeld und Schmuck an einen bislang unbekannten "Abholer". Der Mann wollte angeblich Fotos von den Wertgegenständen machen. Als er nach mehreren Minuten nicht zurückkehrte, wurde die Seniorin skeptisch und rief die Polizei.

Hier die Beschreibung des Abholers:

- schlank - kurze, schwarze Haare - 18-25 Jahre alt - beiges T-Shirt - beige Hose

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten die Polizei unter der 0800 2361 111 zu informieren.

Informationen rund um das Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

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