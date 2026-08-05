PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: "falsche" Polizeibeamte leider erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Am Zuckerkamp waren am Dienstagnachmittag mutmaßliche Betrüger unterwegs. Gegen 13:00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Castrop-Rauxel einen Anruf. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der sie in ein langes Gespräch verwickelte. Er gaukelte der Seniorin vor, dass es in ihrer Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Anschließend übernahm ein anderer "falscher Polizeibeamter" das Gespräch und fragte die Castroperin nach Wertgegenständen. Kurz nach dem Telefonat übergab die Seniorin Bargeld und Schmuck an einen bislang unbekannten "Abholer". Der Mann wollte angeblich Fotos von den Wertgegenständen machen. Als er nach mehreren Minuten nicht zurückkehrte, wurde die Seniorin skeptisch und rief die Polizei.

Hier die Beschreibung des Abholers:

   - schlank - kurze, schwarze Haare - 18-25 Jahre alt - beiges  
     T-Shirt - beige Hose

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten die Polizei unter der 0800 2361 111 zu informieren.

Informationen rund um das Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren