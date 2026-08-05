Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kamera erfasst Einbrecher - Wer kennt die Männer?

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Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach zwei tatverdächtigen Männern bittet die Polizei um Mithilfe. Die mutmaßlichen Einbrecher hebelten die Haustür eines unbewohnten Einfamilienhauses auf. Anschließend schauten sie sich in verschiedenen Räumen um und verließen das Gebäude schließlich ohne Beute. Eine Kamera erfasste die Männer. Hier finden Sie ein Foto der Tatverdächtigen und weitere Informationen zu dem Einbruch am Elper Weg:

https://polizei.nrw/fahndung/212042

Zeugenhinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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