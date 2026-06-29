Polizei Bielefeld

POL-BI: Ab in die Ferien! - Digital sicher unterwegs von der Buchung bis zur Rückkehr

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Bielefeld (ots)

Vortrag der Kriminalpolizei und der Verbraucherzentrale

Die Urlaubszeit steht vor der Tür - doch nicht nur Sonne, Strand und Erholung warten auf Reisende. Betrügerische Online-Angebote, Risiken bei der Nutzung digitaler Geräte und Ärger vor Ort können die schönste Zeit des Jahres schnell trüben.

Ob bei der Reisebuchung, unterwegs mit Smartphone und Tablet oder beim Teilen von Urlaubserlebnissen im Netz: Wer einige Dinge beachtet, kann viele Risiken vermeiden. Die Kriminalpolizei und die Verbraucherzentrale zeigen, worauf es ankommt, geben praktische Tipps und beantworten Ihre Fragen rund um Sicherheit, Verbraucherschutz und digitale Fallen im Urlaub.

Wann: 13. Juli, 17:30-19:30 Uhr

Wo: Zentralbibliothek am Neumarkt, Raum SO2, Eingang Kavalleriestraße

Eine Anmeldung bis Donnerstag, den 09.Juli 2026 unter kpo.bielefeld@polizei.nrw.de oder unter der Nummer 0521-5452563 ist erforderlich.

Für Informationen vorab besuchen Sie gerne unsere Themenseite: https://bielefeld.polizei.nrw/sicher-in-den-urlaub-und-zurueck

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