Polizei Bielefeld

POL-BI: A2-Unfall: Pkw kollidiert mit Lkw

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am Montagmorgen, 29.06.2026, kollidierte ein Autofahrer bei Starkregen mit einem Lkw auf der A2, zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und Gütersloh. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 06:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Horn Bad-Meinberg mit einem Mazda 3 die A2 in Richtung Dortmund. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Lkw auf der rechten Spur.

Der 46-jährige Lkw-Fahrer aus Tschechien kam durch die Kollision mit seinem beladenen Sattelschlepper nach rechts ab und blieb im Graben stehen. Das Auto blieb auf der rechten Spur.

Der Autofahrer und sein 17-jähriger Beifahrer sowie der Lkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Am Auto und am Lkw entstanden Totalschäden.

Für die Begutachtung von über sechs Tonnen gefrorener Lebensmittel wurde ein Havariekommissar informiert. Die Lebensmittel müssen entsorgt werden. Da zudem Betriebsstoffe des Lkw ausgelaufen sind, wurde die Untere Wasserbehörde informiert.

Die Bergung des Lkw samt Auflieger und Ladung dauert an. Die rechte Spur ist derzeit im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

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