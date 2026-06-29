Polizei Bielefeld

POL-BI: A33-Unfall: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A33 - Am frühen Montagmorgen, 29.06.2026, verlor ein Autofahrer auf der A33 zwischen Steinhagen und Bielefeld Zentrum, in Fahrtrichtung Brilon, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 45-jähriger Mann aus Halle gegen 04:50 Uhr mit einem Seat Cupra die A33 in Richtung Brilon. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen verlor er die Kontrolle über sein Auto. Dadurch kam er nach links und anschließend nach rechts ab. Ob der Seat dabei mit einem 46-jährigen Motorradfahrer aus Halle kollidierte, ist derzeit unklar.

Möglich sind bislang auch folgende Unfallhergänge: Der Motorradfahrer musste ausweichen und stürzte dadurch, er stürzte bereits zuvor bei Starkregen und ohne Fremdeinwirkung oder der Seat-Fahrer kollidierte mit dem Motorradfahrer, der bei Starkregen unter einer Unterführung stand.

Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen bei dem Unfall.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld war im Einsatz. Der aufgestaute Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der nachfolgende Verkehr konnte über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeifahren.

Die A33 in Richtung Brilon war im Bereich der Unfallstelle bis 10:20 Uhr gesperrt.

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