Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahrradstaffel stellt mehrere Verstöße fest - PräsenzPlus

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Recklinghausen (ots)

Die Fahrradstaffel der Polizei Recklinghausen war heute bis zum frühen Nachmittag in der Gladbecker Innenstadt unterwegs. Innerhalb kurzer Zeit haben die Einsatzkräfte mehrere Verstöße festgestellt. In der Fußgängerzone fiel den Beamten ein Mann auf, der auf einem E-Scooter fuhr, obwohl es dort verboten ist. Ein weiterer Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, allerdings auf dem Gehweg und auf der falschen Straßenseite. Auch eine Radfahrerin fuhr entgegen der Fahrtrichtung. Auch drei Autofahrer fielen negativ auf. Zwei von ihnen waren mit dem Fahrzeug in der Innenstadt unterwegs, obwohl das nicht erlaubt war. In einem weiteren Auto saß ein Kind, das nicht richtig gesichert war. Sie alle mussten ein Verwarngeld bezahlen. Während des Einsatzes bemerkte die Fahrradstaffel eine Frau an einem Spielplatz, die offenbar Cannabis rauchte. Der Verstoß wurde mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet.

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