Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand eines Wohnwagens - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 20-jähriger VW-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 07:25 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Straßdorf und Vorderbüchelberg. In einer Linkskurve kam er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge überschlug sich der Pkw und landete letztendlich auf dem Dach. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Westhausen: Brand eines Wohnwagens

Am Mittwoch um 10 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen der Brand eines Wohnwagens in der Nähe des Hundesportplatzes mitgeteilt. Der Wohnwagen brannte vollständig ab. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Telefonnummer 07363 919040 entgegen.

Aalen: E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter der Marke Navee mit dem Versicherungskennzeichen 952BZN wurde am Mittwoch zwischen 13:50 Uhr und 15.30 Uhr in der Straße Galgenberg auf einem Parkplatz entwendet. Der Scooter war mit einem Schloss an den dortigen Fahrradständern abgestellt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Bopfingen: Mopedfahrerin stürzt

Am Donnerstag um 11:25 Uhr befuhr eine 16-Jährige mit ihrer Yamaha die Kreisstraße 3316 von Dorfen in Richtung Härtsfeldhausen. Nach Ortsende Dorfen beschleunigte sie ihr Krad, verlor die Kontrolle und stürzte. Hierbei wurde die junge Fahrerin leicht verletzt.

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