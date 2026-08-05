Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer vermutlich betrunken

Recklinghausen (ots)

Auf der Castroper Straße sind am Dienstagabend ein Auto- und ein Rennradfahrer zusammengestoßen. Der 30-jährige Radfahrer aus Lünen wurde leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr kurz nach dem Unfall weiter, konnte aber schnell von der Polizei ermittelt werden. Der 72-Jährige war offenbar alkoholisiert gefahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 72-jähriger Autofahrer aus Datteln gegen 21 Uhr auf der Castroper Straße wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Rennradfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Der 30-Jährige versuchte noch zu bremsen beziehungsweise auszuweichen, der Unfall konnte aber nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Der Autofahrer erkundigte sich zunächst noch, ob der Radfahrer verletzt und ob am Fahrrad ein Schaden entstanden sei. Kurz darauf setzte er seine Fahrt jedoch fort. Die Polizei konnte den Fahrer bzw. Halter des Autos schnell ermitteln und den 72-Jährigen kurz darauf antreffen. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Unfallbeteiligte nach einem Verkehrsunfall grundsätzlich am Unfallort bleiben müssen, bis die erforderlichen Feststellungen getroffen werden konnten. Wurde jemand verletzt wurde oder der Verdacht besteht, dass jemand verletzt sein könnte, ist immer auch die Polizei zu verständigen.

Außerdem erinnert die Polizei daran, dass Alkohol und Autofahren nicht zusammengehören. Bereits ab 0,3 Promille kann man sich strafbar machen.

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