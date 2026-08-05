Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Auf dem Karl-Bröger-Weg hat es heute Mittag einen versuchten Einbruch gegeben. Zwei Tatverdächtige konnte kurz darauf vorläufig festgenommen werden.

Einer Zeugin waren die beiden Männer gegen 12.25 Uhr aufgefallen, weil sie sich verdächtig verhielten und auf einem Grundstück am Karl-Böger-Weg waren. Die Frau rief daraufhin die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte es an dem Wohnhaus tatsächlich einen Einbruchversuch gegeben. An einem Fenster konnten entsprechende Spuren festgestellt werden.

Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen wenig später stellen. Es handelt sich dabei um einen 17-Jährigen ohne festen Wohnsitz und einen 35-Jährigen aus Bochum. Sie wurden zur Wache gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie auch mutmaßliches Einbruchswerkzeug dabei. Die weiteren Ermittlungen laufen.

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