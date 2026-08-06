Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Armbanduhr geraubt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf der Tannenstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Mittwochabend (ca. 22:00 Uhr) stand ein 66-Jähriger aus Bottrop am Kofferraum seines Autos. Plötzlich wurde er von einem bislang unbekannten Mann attackiert. Ein weiterer Mann riss ihm währenddessen seine Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend ließen die Räuber von ihm ab und fuhren in einem Auto in Richtung "Nordring" davon. Der Bottroper wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig.

Personenbeschreibung:

-dicke Statur - ca. 1,70-1,75 Meter groß Ein Mann hatte einen Bart und trug ein helles T-Shirt. Der andere Täter hatte vermutlich dunkle Kleidung an und trug eine Mütze oder eine Kapuze. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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