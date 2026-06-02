Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0366 --Polizei stellt Kupferdiebe--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, An der Grenzpappel Zeit: 02.06.2026, 03:20 Uhr

Nach der Meldung eines aufmerksamen LKW-Fahrers konnten in der Nacht von Montag auf Dienstag durch Einsatzkräfte der Polizei drei Tatverdächtige in Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl auf dem Recycling-Hof Hemelingen gestellt werden. Bei dem Stehlgut handelte es sich um diverse Kupferkabel.

Gegen 03:21 Uhr fiel dem LKW-Fahrer ein für diese Uhrzeit ungewöhnliches, geschäftiges Treiben auf dem Recycling-Hof Hemelingen auf und meldete dies der Polizei. Während eine Person mutmaßlich Schmiere stand, hielt sich eine zweite Person auf dem Recycling-Hof auf und transportierte Kabel aus einer Gitterbox zum Zaun. Eine dritte Person verbrachte diese Kabel mithilfe eines Einkaufswagens zu einem abgesetzt geparkten Pkw. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten alle drei Beteiligten vorläufig festnehmen sowie das bereits mit Kabeln beladene Fahrzeug in unmittelbarer Nähe zum Tatort auffinden und sicherstellen. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Fahrzeug. Es wird in diesem Zusammenhang wegen einer Urkundenfälschung ermittelt. An einem Rolltor konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden.

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