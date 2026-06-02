Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0364 --Alarm statt Arabica--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Steinsetzerstraße Zeit: 01.06.2026, 20.45 Uhr

Manchmal scheitert der Weg zum perfekten Kaffee schon vor dem ersten Aufbrühen.

Ein 37 Jahre alter Mann betrat am Montagabend einen Supermarkt in Habenhausen und lud kurzerhand zwei Kaffeevollautomaten in seinen Einkaufswagen. Mit seiner Beute steuerte er anschließend einen Notausgang an, brachte die Kartons ins Freie und deponierte sie dort für die spätere Abholung.

Allerdings hatte der Plan einen kleinen Haken: Die Türsicherung war anderer Meinung und machte lautstark auf den Vorgang aufmerksam. Als der Mann anschließend versuchte, den Markt über einen anderen Ausgang zu verlassen, warteten dort bereits aufmerksame Mitarbeiter und die Polizei.

Von der Kontrolle zeigte sich der 37-Jährige wenig begeistert. Er versuchte noch, mehrere Cracksteine loszuwerden und widersetzte sich den weiteren Maßnahmen. Statt eines gemütlichen Kaffeegenusses wurden ihm schließlich polizeiliche "Freundschaftsarmbänder" angelegt.

Die beiden Kaffeevollautomaten blieben im Markt, der 37-Jährige kam mit. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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