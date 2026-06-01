Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0360 --Drogendealer hinter Gittern--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellernerbrook-Schevemoor, Oewerweg Zeit: 30.05.25, 22.30 Uhr

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Samstagabend einen 27 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer fest. Bei anschließenden Durchsuchungen stellten die Ermittler knapp ein Kilogramm Kokain, weitere Betäubungsmittel, Bargeld und Verpackungsmaterial sicher.

Der 27-Jährige wurde während einer Verkehrskontrolle in Bremen-Osterholz überprüft. In seinem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte mehrere Verkaufseinheiten von Haschisch und Kokain sowie eine größere Menge Bargeld. Zudem führte der Mann ein Messer griffbereit bei sich.

Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Drogenbunker. Noch während der Kontrolle versuchte der Tatverdächtige, Beweismittel vernichten zu lassen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte dies verhindert werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung einer Wohnung fanden die Polizisten knapp ein Kilogramm Kokain sowie weiteres Verpackungsmaterial für den Drogenhandel.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Fortdauer der Freiheitsentziehung angeordnet, ein Richter erließ heute einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen.

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