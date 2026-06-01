Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0362 --Raubtaten in Mitte und Schwachhausen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte/ Schwachhausen, OT Bahnhofsvorstadt/ Neu-Schwachhausen, Falkenstraße/ Parkallee Zeit: 31.05.2026, 09:25 Uhr und 21:05 Uhr

Raubtaten in Mitte und Schwachhausen

In Mitte und Schwachhausen kam es im Verlauf des Sonntags zu zwei Raubtaten: Am Morgen riss ein Unbekannter einem 79-Jährigen in der Straßenbahn eine Goldkette vom Hals und verletze diesen. Am Abend versuchte ein Täter einem 45 Jahre alten Mann am Bürgerpark eine Goldkette zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 09:25 Uhr war der 79-Jährige mit einem Freund in einer Straßenbahn der Linie 10 nach Sebaldsbrück unterwegs. In der Bahn näherte sich der Unbekannte und versuchte, in die Tasche des Seniors zu greifen, offenbar um ihm das Portemonnaie zu entwenden. Als dies misslang, entriss er ihm die Halskette aus Gold woraufhin der 79-Jährige stürzte und sich verletzte. Der Täter verließ die Straßenbahn an der Haltestelle Falkenstraße flüchtete anschließend mit einem E-Scooter. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 30 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einer hellen Hose und einem grauen Pullover. Er soll eine kräftige Statur gehabt haben, außerdem trug er eine weiße Kappe.

Etwa gegen 21:05 Uhr unterhielt sich ein 45 Jahre alter Mann in der Parkallee mit dem Besitzer eines Wohnmobils, als er unvermittelt von hinten von einem Unbekannten attackiert wurde. Dieser schlug und biss ihn. Während des folgenden Gerangels fiel die Goldkette zu Boden, die der 45-Jährige aber wieder an sich nehmen konnte. Anschließend flüchtete der Täter In Richtung Stern. Der 45-Jährige erlitt mehrere blutende Verletzungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Täter soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er hatte kurze braune Haare und war mit einem blauen Pullover und einer hellen Hose bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt für beide Fälle der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

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