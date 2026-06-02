Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0365 --Anwohner löschen Brand--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Wilseder-Berg-Straße Zeit: 01.06.2026, 21:30 Uhr

Am späten Montagabend brannten an einem Supermarkt in der Vahr mehrere Holzpalletten. Anwohner löschten das Feuer größtenteils und verhinderten so Schlimmeres. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Wilseder-Berg-Straße gerufen. Anwohner hatten dort brennende Palletten an einem dortigen Supermarkt entdeckt. Bei Eintreffen der Kräfte hatte ein 27 Jahre alter Nachbar den Brand fast gelöscht und so das vollständige Übergreifend der Flammen auf das Gebäude verhindert. Die Feuerwehr übernahm dann die weiteren Löscharbeiten. An der Fassade und am Dach entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

Zeugen, die in der Wilseder-Berg-Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

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