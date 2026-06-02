PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0363 --Größerer Drogenfund nach Wohnungsdurchsuchung--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Utbremen, Schifferstraße 21
Zeit: 	01.06.2026, 13:00 Uhr

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten am Montagmittag in Walle im Hanse Garten einen Drogenhandel beobachten und daraufhin zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 29 Jahren vorläufig festnehmen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Ermittler eine nicht unerhebliche Menge weiterer Betäubungsmittel auffinden.

Nachdem die Einsatzkräfte den Drogenhandel beobachtet hatten, konnten die Beteiligten von den Einsatzkräften gestellt werden. Man fand bei ihnen mehrere Verkaufseinheiten Marihuana und eine größere Summe Bargeld auf. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss mit zur Wache genommen und die Durchsuchung einer Wohnung wurde richterlich angeordnet. Dabei fanden die Ermittler unter anderem mehrere Gramm Kokain sowie knapp zwei Kilogramm Marihuana und stellten dieses sicher. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Rika Haverland
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 09:09

    POL-HB: Nr.: 0364 --Alarm statt Arabica--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Steinsetzerstraße Zeit: 01.06.2026, 20.45 Uhr Manchmal scheitert der Weg zum perfekten Kaffee schon vor dem ersten Aufbrühen. Ein 37 Jahre alter Mann betrat am Montagabend einen Supermarkt in Habenhausen und lud kurzerhand zwei Kaffeevollautomaten in seinen Einkaufswagen. Mit seiner Beute steuerte er anschließend einen Notausgang an, brachte die Kartons ins ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 15:25

    POL-HB: Nr.: 0362 --Raubtaten in Mitte und Schwachhausen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte/ Schwachhausen, OT Bahnhofsvorstadt/ Neu-Schwachhausen, Falkenstraße/ Parkallee Zeit: 31.05.2026, 09:25 Uhr und 21:05 Uhr Raubtaten in Mitte und Schwachhausen In Mitte und Schwachhausen kam es im Verlauf des Sonntags zu zwei Raubtaten: Am Morgen riss ein Unbekannter einem 79-Jährigen in der Straßenbahn eine Goldkette vom Hals und verletze diesen. Am Abend versuchte ein Täter einem 45 ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 12:07

    POL-HB: Nr.: 0360 --Drogendealer hinter Gittern--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellernerbrook-Schevemoor, Oewerweg Zeit: 30.05.25, 22.30 Uhr Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Samstagabend einen 27 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer fest. Bei anschließenden Durchsuchungen stellten die Ermittler knapp ein Kilogramm Kokain, weitere Betäubungsmittel, Bargeld und Verpackungsmaterial sicher. Der 27-Jährige wurde während einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren