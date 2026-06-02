Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0363 --Größerer Drogenfund nach Wohnungsdurchsuchung--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Schifferstraße 21 Zeit: 01.06.2026, 13:00 Uhr

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten am Montagmittag in Walle im Hanse Garten einen Drogenhandel beobachten und daraufhin zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 29 Jahren vorläufig festnehmen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Ermittler eine nicht unerhebliche Menge weiterer Betäubungsmittel auffinden.

Nachdem die Einsatzkräfte den Drogenhandel beobachtet hatten, konnten die Beteiligten von den Einsatzkräften gestellt werden. Man fand bei ihnen mehrere Verkaufseinheiten Marihuana und eine größere Summe Bargeld auf. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss mit zur Wache genommen und die Durchsuchung einer Wohnung wurde richterlich angeordnet. Dabei fanden die Ermittler unter anderem mehrere Gramm Kokain sowie knapp zwei Kilogramm Marihuana und stellten dieses sicher. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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