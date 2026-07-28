Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Montag, dem 27.07.2026, kam es gegen 06:50 Uhr an der Baumwollstraße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 47-jährige Fahrerin eines Audi A6 die Baumwollstraße aus Richtung Gronau kommend in Richtung Nordhorn. Im Kreisverkehr beabsichtigte sie, an der ersten Ausfahrt in die Talliner Straße abzubiegen.

Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Rennradfahrer die Baumwollstraße aus Richtung Nordhorn kommend in Richtung Gronau. Als dieser den Kreisverkehr befuhr, überbremste er nach bisherigen Erkenntnissen und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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