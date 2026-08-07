Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendliche nach Raub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Raub auf der Liebigstraße gerufen. Ein 16-Jähriger war dort gegen 19:30 Uhr zu Fuß unterwegs. Der Jugendliche war kurz zuvor mit einem Bekannten nach Castrop-Rauxel gefahren. Beide kommen aus Gütersloh. Plötzlich soll ein Auto mit vier jungen Männern neben dem 16-Jährigen gehalten haben. Sie sollen Bargeld gefordert und dabei mit Schusswaffen und Pfefferspray gedroht haben. Ein Täter griff in seine Hosentasche und nahm Geld heraus. Nach dem Raub stiegen die Vier zurück ins Auto und flüchteten. Der 16-Jährige informierte wenige Minuten später die Polizei. Kurz darauf konnten Einsatzkräfte das Auto auf der Victorstraße feststellen. Als sie das Fahrzeug anhalten wollten, rannten drei Insassen davon. Ein 18-Jähriger aus Castrop-Rauxel konnte noch am Auto festgenommen werden. Zwei weitere Tatverdächtige - 16 und 17 Jahre alt aus Castrop-Rauxel - konnten kurz darauf gestellt werden. Auch sie wurden festgenommen. Die Ermittlungen zum vierten Tatverdächtigen laufen. Im Auto konnten die Polizistinnen und Polizisten nicht nur die mutmaßliche Tatbeute, sondern auch zwei Schreckschusswaffen und ein Pfefferspray finden. Die Gegenstände und auch das Auto wurden sichergestellt. Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen des Aufeinandertreffens - dauern an.

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