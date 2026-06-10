Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin durch anderen Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Bereits am Samstag, den 06.06.2026, kam es gegen 15:00 Uhr in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Dabei wurde eine 61-jährige Frau schwer verletzt.

Die Radfahrerin war auf der Straße "Blanke-Patt" in Richtung Hermann-Lange-Straße unterwegs. Als sie auf die Hermann-Lange-Straße auffuhr, näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Radfahrer und fuhr auf ihr Fahrrad auf. Durch den Zusammenstoß stürzte die 61-Jährige zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder Hilfe zu verständigen. Erst durch das Eingreifen unbeteiligter Passanten konnte die Frau versorgt werden. Denn die Unbeteiligten alarmierten den Rettungsdienst, der die Verletzte anschließend in ein Krankenhaus brachte.

Die Polizei bittet insbesondere die helfenden Passanten sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 zu melden.

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