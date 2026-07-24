Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstähle in mehreren Städten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Nach einem Auto-Diebstahl hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Am frühen Donnerstagmorgen (04:50 Uhr - 05:45 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Hyundai Tucson (Bottroper Kennzeichen). Das Auto stand an der Straße "Plaggenbahn".

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (ca. 02:10 Uhr - 03:30 Uhr) brach ein bislang unbekannter Mann in eine Fahrschule an der Straße "Im Schwarzwald" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte er die Eingangstür auf und durchsuchte anschließend mehrere Räume. Er brach einen Tresor auf und nahm Bargeld heraus. Mit dem Geld und einem Armband ergriff er die Flucht. Eine Videoüberwachung erfasste den mutmaßlichen Einbrecher:

- ca. 25 Jahre alt - ca. 1,80 Meter - schlank - komplett weiß gekleidet - mit einem Tuch maskiert

Recklinghausen:

Unbekannte Täter haben an der Herner Straße mehrere "Maxi-Garagen" aufgebrochen. Die Taten passierten in der Zeit von Mittwochabend (20:00 Uhr) bis Donnerstagnachmittag (14:00 Uhr). Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Nach bisherigen Informationen sind acht Garagen betroffen.

Oer-Erkenschwick:

Mit Goldschmuck flüchteten unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch am Schillerpark. Der Vorfall passierte zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr. Die Unbekannten hebelten die Wohnungstür auf und durchwühlten im Anschluss mehrere Räume. Kurz vor der Tat wurden die Bewohner auf zwei Männer aufmerksam, die sich an der Haustür aufhielten. Sie könnten mit dem Einbruch in Verbindung stehen: 1. Mann: ca. 1,80 Meter - 1,85 Meter - 30-35 Jahre alt - "pummelig" - Vollbart - schwarzes T-Shirt - schwarze Jogginghose 2. Mann: ca. 1,80 Meter -1,85 Meter - 30-35 Jahre alt - dunkelblaue Jogginghose - dunkelblaues T-Shirt - dunkelblaue Cap

Herten:

In der vergangenen Nacht (21:25 Uhr - 05:40 Uhr) stahlen Unbekannte einen blauen Hyundai Ioniq. Das Auto stand im Tatzeitraum in einer Einfahrt an der Kaiserstraße. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Kripo unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

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