Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Mehrere Verstöße mit und auf E-Scootern festgestellt

Recklinghausen (ots)

E-Scooter gehören für viele Menschen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop inzwischen zum Alltag. Damit alle sicher ans Ziel kommen, hat die Polizei gestern (Donnerstag) wieder vermehrt Kontrollen durchgeführt:

Ein aktueller Unfall zeigt, welche Folgen Verstöße haben können: An der Straße "Schillerpark" in Oer-Erkenschwick stürzte am Donnerstagabend (gegen 23.15 Uhr) ein 54-jähriger Mann aus Datteln mit seinem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann alkoholisiert unterwegs. Er wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass für Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern dieselben Alkoholgrenzwerte gelten wie für Autofahrende. Wer alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs ist, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen und einem Führerscheinentzug rechnen.

Die Radstaffel der Polizei Recklinghausen war am Donnerstag in Waltrop eingesetzt, auch dabei wurden Fahrrad- und E-Scooter-Fahrende kontrolliert. Es wurden drei Verwarnungsgelder wegen festgestellter Verkehrsverstöße erhoben.

Auch in Bottrop fanden gezielte Kontrollen des E-Scooter-Verkehrs statt. Auf der Gladbecker Straße sowie weiteren innerstädtischen Straßen überprüften Polizeibeamtinnen und -beamte gezielt die Einhaltung der Regeln. Dabei wurden zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt (kein gültiges Kennzeichen am E-Scooter).

E-Scooter dürfen grundsätzlich erst ab 14 Jahren genutzt werden, außerdem immer nur eine Person pro E-Scooter. Das Fahren zu Zweit auf einem E-Scooter ist verboten!

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