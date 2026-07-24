Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Datteln: Brandursache an Sporthalle ermittelt
Recklinghausen (ots)
Nach dem Brand einer Sporthalle an der Wiesenstraße geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Das haben die bisherigen Ermittlungen und Untersuchungen ergeben. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen, gegen 4.35 Uhr, ausgebrochen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an der Sporthalle gesehen haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 0800/2361 111 bei der Kripo zu melden.
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