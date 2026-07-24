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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: 66-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am späten Donnerstagabend (gegen 23.20 Uhr) zu einem Einsatz auf der Jahnstraße gerufen. Ein 66-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick war bei einem Streit in einer Wohnung schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 43-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Dem 43-Jährigen nahm ein Arzt Blut ab, da der Verdacht besteht, dass er Drogen genommen hatte. In der Wohnung konnte ein Messer sichergestellt werden. Weitere Untersuchungen sollen nun klären, ob es sich dabei um die Tatwaffe gehandelt hat. Die weiteren Ermittlungen - auch zum Hintergrund der Tat - dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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