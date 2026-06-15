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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zigarettenautomat aufgebrochen

Schwerte (ots)

Durch mehrere Zeugen wurde der Polizei Schwerte am Samstag (13.06.2026) gegen 08:20 Uhr ein aufgebrochener Zigarettenautomat an der Dorfstraße in Schwerte-Geisecke gemeldet.

Ob und wie viele Zigarettenschachteln aus dem aufgehebelten Automaten entwendet wurden und wann der genaue Tatzeitraum war, lässt sich nicht sagen.

Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Aufbruchs beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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