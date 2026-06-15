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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zeugensuche nach versuchter räuberischer Erpressung

Holzwickede (ots)

Am Samstag (13.06.2026) kam es, gegen 01:30 Uhr, auf der Wilhemstraße zu einer versuchten räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 49-jährigen Holzwickeders.

Zwei bislang unbekannte männliche Personen sprachen den Holzwickeder auf einem Parkplatz nach einer Zigarette an. Anschließend forderten sie den 49-Jährigen auf, seine Geldbörse auszuhändigen. Der Aufforderung kam der Geschädigte nicht nach, sodass eine körperliche Auseinandersetzung folgte.

Einer der beiden unbekannten Männer wurde dabei im Gesicht verletzt. Die beiden Männer flüchteten Richtung "Zur alten Kolonie". Sie könne wie folgt beschrieben werden:

   -	Osteuropäischer Akzent -	Schwarze Kapuzenpullover -	Dunkle Hosen

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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