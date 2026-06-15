POL-UN: Zeugensuche nach versuchter räuberischer Erpressung
Holzwickede (ots)
Am Samstag (13.06.2026) kam es, gegen 01:30 Uhr, auf der Wilhemstraße zu einer versuchten räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 49-jährigen Holzwickeders.
Zwei bislang unbekannte männliche Personen sprachen den Holzwickeder auf einem Parkplatz nach einer Zigarette an. Anschließend forderten sie den 49-Jährigen auf, seine Geldbörse auszuhändigen. Der Aufforderung kam der Geschädigte nicht nach, sodass eine körperliche Auseinandersetzung folgte.
Einer der beiden unbekannten Männer wurde dabei im Gesicht verletzt. Die beiden Männer flüchteten Richtung "Zur alten Kolonie". Sie könne wie folgt beschrieben werden:
- Osteuropäischer Akzent - Schwarze Kapuzenpullover - Dunkle Hosen
Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.
Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
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