Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Werne (ots)

Am Freitagmittag gegen 13 Uhr kam es in Werne im Kreisverkehr Münsterstr./ Becklohhof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 45 jährige Frau aus Werne befuhr mit ihrem Auto den Kreisverkehr und musste verkehrsbedingt warten. Dieses übersah der hinter ihr fahrende 70 jährige Mann aus Werne. Er fuhr mit seinem Fahrzeug auf das wartende Fahrzeug der Frau auf. Hierbei wurde diese leicht verletzt.

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