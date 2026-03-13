Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Schwarzarbeit und unerlaubter Aufenthalt aufgedeckt

ZOLL kontrolliert Großbaustelle im Landkreis Saarlouis

Saarbrücken (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Saarbrücken hat bei der Prüfung einer Großbaustelle im Landkreis Saarlouis zahlreiche Verstöße festgestellt, darunter Schwarzarbeit und unerlaubter Aufenthalt mehrerer Personen. Zwei Personen versuchten sich der Prüfung zu entziehen.

Die Kontrolle fand am vergangenen Dienstag im Rahmen der bundesweiten Schwerpunktprüfung im Baugewerbe statt. Insgesamt 83 Arbeitnehmer von 23 verschiedenen Firmen wurden von den Zollbediensteten zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt.

Darunter hielten sich fünf Personen aus Bosnien und Herzegowina, Serbien, Moldawien und Georgien unerlaubt in Deutschland auf und gingen auf der Baustelle illegal einer Beschäftigung nach. Zwei von ihnen versuchten sich durch Verstecken im dunklen Rohbau der Kontrolle zu entziehen, wurden jedoch von den Beamten gefunden und ebenfalls überprüft. Die fünf Arbeitnehmer im Alter zwischen 25 und 55 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Über die weiteren Maßnahmen entscheidet die Ausländerbehörde.

Bei mehreren Arbeitnehmern besteht zudem der Verdacht der Schwarzarbeit, der Unterschreitung des Mindestlohns sowie zu Unrecht bezogener Sozialleistungen. Drei Arbeitnehmer mussten noch vor Ort ein Verwarngeld zahlen, da sie - entgegen ihrer Pflicht - keine Ausweisdokumente bei sich trugen.

"Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung sind keine Kavaliersdelikte und werden vom ZOLL konsequent verfolgt", betont Maike Ames, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken. "Sie vernichten legale Arbeitsplätze, schaden dem Staat und schwächen das Sozialversicherungssystem."

An die am Dienstag stattgefundene Prüfung schließen sich nun umfangreiche Nachprüfungen sowie im Falle von Verstößen entsprechende Ermittlungsverfahren an.

Zusatzinformation

Die FKS führt regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunkt- und Sonderprüfungen auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich flächendeckend zur Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei. In der Baubranche gilt aktuell der gesetzliche Mindestlohn von 13,90 Euro.

