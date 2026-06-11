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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-jähriger Frau

Kamen (ots)

Die seit Donnerstag, 11.06.2026, vermisste 85-Jährige aus Kamen ist wohlauf und unverletzt angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Medien ausdrücklich darum gebeten, das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Foto der Frau zu löschen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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