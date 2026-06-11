Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-jähriger Frau

Kamen (ots)

Die seit Donnerstag, 11.06.2026, vermisste 85-Jährige aus Kamen ist wohlauf und unverletzt angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Medien ausdrücklich darum gebeten, das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Foto der Frau zu löschen.

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