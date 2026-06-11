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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter: Unbekannte E-Scooterfahrerin flüchtet

Werne (ots)

Am Mittwoch (10.06.2026) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.

Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Lünen befuhr zur Unfallzeit die Münsterstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Vor dem Kreisverkehr Münsterstraße/Becklohhof kam von links eine bislang unbekannte E-Scooterfahrerin über den dortigen Fußgängerüberweg gefahren, um die Münsterstraße zu überqueren.

Beide Fahrzeuge kollidierten und die E-Scooterfahrerin stürzte auf die Pkw-Motorhaube.

Sie gab gegenüber der Pkw-Fahrerin an, unverletzt zu sein und entfernte sich ohne Angaben von ihren Personalien von der Unfallstelle.

Die gesuchte Unfallverursacherin, die zur Begleichung des entstandenen Schadens gesucht wird, wird folgendermaßen beschrieben:

   - Weiblich
   - Ca. 14-16 Jahre alt
   - Ca. 160 cm-165 cm groß
   - Braune, längere Haare
   - Schwarze Jacke
   - Dunkle Jeans

Wer kann Hinweise zu der gesuchten Frau geben? Zeugen - aber auch die Gesuchte - werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420 oder 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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