Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 85-jähriger Frau

Kamen (ots)

Seit Donnerstag (11.06.2026) wird eine 85-Jährige aus Kamen vermisst.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal der Polizei NRW mit einem Foto der Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/206356

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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