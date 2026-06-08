Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw - seitdem ist die Pkw-Fahrerin flüchtig

Bergkamen (ots)

Am Montag (01.06.2026) kam es gegen 15:50 Uhr auf der Feldstraße in Bergkamen-Rünthe zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger E-Scooterfahrer aus Bergkamen befuhr den Gehweg der Feldstraße. Neben ihm sei ein bislang unbekannter Pkw in die gleiche Richtung (Overberger Straße) gefahren. Dieser habe links auf einen dortigen Parkplatz fahren wollen und habe dabei den E-Scooterfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der E-Scooterfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Die Pkw-Fahrerin sei unmittelbar danach ausgestiegen und habe sich nach dem Befinden erkundigt. Beide Unfallbeteiligten entfernten sich von der Unfallörtlichkeit.

Die gesuchte Pkw-Fahrerin wird wie folgt beschrieben:

- Weiblich - Ca. 50-60 Jahre alt - Ca. 155-160cm groß - Kräftige Statur - Kurze Haare - Auf dem Beifahrersitz soll ein kleines Mädchen im Alter von ca. 5 Jahren gesessen haben - Schwarzer Pkw

Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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