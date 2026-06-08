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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Unna (ots)

Am Sonntag, 07.06.2026, kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus an der Straße Heggeweg in Unna-Mühlhausen.

Die bislang unbekannten Täter gelangten gegen 00:30 Uhr durch das Einschlagen der Terassentür in die Räumlichkeiten des Hauses.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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