Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Unna (ots)

Am Sonntag, 07.06.2026, kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus an der Straße Heggeweg in Unna-Mühlhausen.

Die bislang unbekannten Täter gelangten gegen 00:30 Uhr durch das Einschlagen der Terassentür in die Räumlichkeiten des Hauses.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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