POL-UN: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht
Unna (ots)
Am Sonntag, 07.06.2026, kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus an der Straße Heggeweg in Unna-Mühlhausen.
Die bislang unbekannten Täter gelangten gegen 00:30 Uhr durch das Einschlagen der Terassentür in die Räumlichkeiten des Hauses.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell