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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Ausgehobene Gullydeckel in Ergste

Schwerte (ots)

Am Montag, 08.06.2026, fuhr gegen 00:30 Uhr ein Pkw durch einen ausgehobenen Gullydeckel auf der Straße "Am Winkelstück" in Schwerte-Ergste.

Hierdurch wurde der Pkw beschädigt.

Insgesamt wurden drei Gullydeckel ausgehoben, die eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellten.

Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Schwerte unter der 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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