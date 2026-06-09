Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Ausgehobene Gullydeckel in Ergste

Schwerte (ots)

Am Montag, 08.06.2026, fuhr gegen 00:30 Uhr ein Pkw durch einen ausgehobenen Gullydeckel auf der Straße "Am Winkelstück" in Schwerte-Ergste.

Hierdurch wurde der Pkw beschädigt.

Insgesamt wurden drei Gullydeckel ausgehoben, die eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellten.

Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Schwerte unter der 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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