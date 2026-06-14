Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter

Kamen (ots)

Am 13.06.2026, gegen 18:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen Pkw-Fahrerin aus Kamen und einem 22-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Kamen. Der 22-Jährige befuhr die Grillostraße in westliche Richtung und missachtete an der Kreuzung Lintgehrstraße die Vorfahrt der von rechts kommenden Pkw-Fahrerin, die in Richtung Lünener Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge der E-Scooter-Fahrer stürzte. Durch den Sturz wurde der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Da der E-Scooter aktuell nicht Haftpflicht-versichert war, wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

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