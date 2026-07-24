Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Kita-Einbrecher festgenommen. Der 20-Jährige aus Bottrop konnte noch vor Ort gestellt werden. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 0.45 Uhr "klirrende Geräusche" aus Richtung des Kindergartens an der Schwechater Straße gehört und die Polizei gerufen. Wie sich herausstellte, war ein Fenster eingeschlagen worden, wodurch der Täter sich Zugang ins Gebäude verschaffte. Beim Versuch zu flüchten, konnte der junge Mann von der Polizei festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen - vermutlich auch dank der schnellen Alarmierung. Der 20-Jährige wurde ins Gewahrsam gebracht, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell