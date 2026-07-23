Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Polizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In Kirchhellen an der Straße An St. Johannes sind unbekannte Täter in ein Pfarrbüro eingebrochen. Sie versuchten wohl zunächst, ein Fenster an der Front und eine seitliche Kellertür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Schließlich wurde ein Kellerfenster aufgebrochen, wodurch die Täter ins Gebäude kamen. Sie durchsuchten Büroschränke und Schreibtischschubladen. Außerdem wurde versucht, ein Tresor zu öffnen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Tat muss zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen passiert sein. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Gladbeck:

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen wurde in ein Wohnhaus auf der Lessingstraße eingebrochen. Die Täter gingen zunächst in den Garten und versuchten, die Terassentür aufzuhebeln. Schließlich zerstörten sie die Scheibe der Tür und gelangten so ins Haus. Es wurden alle Räume durchsucht und teilweise durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Recklinghausen:

Auf der Andreasstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten die verschlossene Gartentür auf und gingen dann zur Terrasse. Dort brachen sie gewaltsam eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang. Das gesamte Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Genauere Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Tat passierte am Mittwochvormittag, zwischen 9.45 Uhr und 11.55 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

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