Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einsatz mit Fahrradstaffel - Polizei schreibt vier Anzeigen - PräsenzPlus

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die Fahrradstaffel der Polizei Recklinghausen hatte am Mittwoch zum ersten Mal einen "PräsenzPlus-Einsatz" rund um die Bottroper Innenstadt. Zusammen mit weiteren Einsatzkräften aus dem Polizeipräsidium Recklinghausen stellten sie direkt mehrere Verstöße fest. Die Polizistinnen und Polizisten schrieben vier Strafanzeigen. Unter anderem konnten sie bei einem 51-Jährigen aus Gladbeck zwei Druckluftpistolen in einem Rucksack feststellen - einen kleinen Waffenschein hatte er nicht. Außerdem stellten die Einsatzkräfte während einer Kontrolle Drogen sicher. Gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 16:30 Uhr vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl bei einem Mann aus Bottrop. Er konnte die Haft durch Zahlung einer Geldstrafe vor Ort abwenden. Neben der regelmäßigen Präsenz der Polizei und der Sondereinsätze am ZOB, bietet die Radstaffel ein zusätzliches "Plus" an Sicherheit und Sichtbarkeit. Dadurch können Orte, die mit einem Streifenwagen schwer zu befahren sind (z.B. Innenstadt) besser erreicht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell