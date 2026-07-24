Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Mobile Wache und Radstaffel zeigen weiter "PräsenzPlus" (Korrektur Standort Recklinghausen)

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen ist auch in der kommenden Woche mit der "Mobilen Wache" und der Fahrradstaffel im Einsatz, um für die Menschen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop sichtbar und ansprechbar zu sein. An der Mobilen Wache stehen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Wer einen Hinweis geben oder eine Anzeige erstatten möchte, kann das ebenfalls direkt vor Ort erledigen.

Die Termine der "Mobilen Wache" für die kommende Woche (KW31):

- Montag, 27. Juli: Marl Hüls (14 bis 18 Uhr) - Montag, 27. Juli: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr) - Mittwoch, 29. Juli: Recklinghausen-Süd - Neumarkt (10 bis 13 Uhr) - Mittwoch, 29. Juli: ZOB Bottrop (15 bis 19 Uhr)

Auch die Radstaffel wird wieder in mehreren Städten unterwegs sein. Die Einsatzkräfte sind mit dem Fahrrad besonders nah an den Menschen, kommen schnell ins Gespräch und sind dort, wo viele Bürgerinnen und Bürger zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind.

Für die kommenden Tage ist die Radstaffel folgendermaßen eingeplant:

- Montag, 27. Juli: Recklinghausen (9 bis 13 Uhr) - Donnerstag, 30. Juli: Datteln (9 bis 13 Uhr) - Donnerstag, 30. Juli: Gladbeck (12 bis 16 Uhr)

Die "Mobile Wache" und die Einsätze der Radstaffel sind Bestandteil des neuen Präsenzkonzeptes "PräsenzPlus" der Polizei Recklinghausen. Mehr dazu können Sie auch hier nachlesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/presse/neues-praesenzkonzept-vorgestellt-praesenzplus-fuer-mehr-naehe-und-sicherheit

Hinweis: In der Ursprungsmeldung war leider ein falscher Ort benannt. Die "Mobile Wache" steht am Mittwoch (29. Juli) in Recklinghausen-Süd am Neumarkt/ Ecke Bochumer Straße, nicht am ZOB.

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