Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Richtigstellung nach Öffentlichkeitsfahndung - Foto zeigt nicht den Tatverdächtigen
Recklinghausen (ots)
Die Polizei suchte ab dem 16. Juli 2026 mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Tatverdächtigen dem vorgeworfen wurde am 9. März mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben zu haben. Die Geldbörse war kurz zuvor entwendet worden.
Die Person auf dem Foto konnte identifiziert werden, es handelt sich dabei aber nachweislich nicht um den gesuchten Tatverdächtigen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Polizei das falsche Foto für die Fahndung zur Verfügung gestellt. Die Polizei befindet sich mit dem Mann, der auf dem Foto abgebildet ist, bereits im Gespräch. Die Fahndung wurde am 21. Juli wieder gelöscht.
Die Polizei bittet noch einmal darum, sämtliche Fahndungsaufrufe und das Foto aus allen Veröffentlichungen zu löschen.
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Andreas Lesch
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