Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Ladendiebin am Folgetag verurteilt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr ist eine Ladendiebin in einem Supermarkt auf der Schultenstraße erwischt worden. Die Polizei nahm die Frau fest. Ein Ladendetektiv hatte die 45-jährige Rumänin, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, dabei beobachtet, wie sie Lebensmittel in einer Tasche verstaute. Im Kassenbereich zahlte sie lediglich Backware. Der Ladendetektiv konfrontierte sie mit den Beobachtungen und rief die Polizei. Gestern wurde die 45-Jährige am Amtsgericht Gladbeck einer Richterin vorgeführt. Sie wurde im beschleunigten Verfahren zu vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung rechtskräftig verurteilt.

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