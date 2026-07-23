Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Kamera erfasst Räuber - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei nach zwei tatverdächtigen Männern. Die Unbekannten versuchten einen Getränkeshop an der Merveldstraße zu überfallen. Sie drohten mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Eine Mitarbeiterin konnte die Männer in die Flucht schlagen - Beute machten sie nicht. Die Videoüberwachung nahm die Tat auf. Hier finden Sie Fotos und weitere Infos:
https://polizei.nrw/fahndung/210826
Hinweistelefon: 0800 2361 111
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell