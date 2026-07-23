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POL-RE: Recklinghausen: Kamera erfasst Räuber - Fotofahndung

POL-RE: Recklinghausen: Kamera erfasst Räuber - Fotofahndung
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Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei nach zwei tatverdächtigen Männern. Die Unbekannten versuchten einen Getränkeshop an der Merveldstraße zu überfallen. Sie drohten mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Eine Mitarbeiterin konnte die Männer in die Flucht schlagen - Beute machten sie nicht. Die Videoüberwachung nahm die Tat auf. Hier finden Sie Fotos und weitere Infos:

https://polizei.nrw/fahndung/210826

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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